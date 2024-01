La ira de Jey Mammón contra Nazarena Vélez: "Me dio repugnancia..."

En diálogo con Socios del Espectáculo, Jey Mammón contó que Nazarena Vélez no se presentó a ninguna mediación y, aunque no era su intención y estaría dispuesto a saludarla si se la encuentra, es probable que vaya a juicio penal por los dichos en su contra .

“ Me dieron repugnancia los dichos de Nazarena . Le voy a hacer un juicio penal. No soy nada de lo que dijo”, afirmó luego el actor. “Ella, mi gran amiga, no me mandó un mensaje para decirme ‘loco, ¿qué pasa acá?’. No, agarró y salió en televisión. Como hace siempre, pero con algo muy duro”, se lamentó Jey.

“Y hoy en Carlos Paz, cuando todo el mundo ya la vio, sigue diciendo ‘ay no sé qué hago si me lo cruzo. Lo peor que le pasa a Carlos Paz. A Carlos Paz lo último que le faltaba era que esté Jey’. No, listo, terminala. No es una amenaza, una advertencia, tipo ‘flaca, basta’. Porque si me la cruzo yo decía ‘la voy a saludar’. Pero no, si me la cruzo no sé qué voy a hacer”, siguió.

“Estoy con terapia, con psiquiatra y hay nombres y situaciones que no las puedo escuchar. Ella me abrió las puertas del medio, la quise muchísimo. Pero me sorprende soberanamente que haya pasado los límites de esa manera. Que por un poquito de atención en los medios pueda llegar a banquinear tanto una persona. No lo puedo creer”, agregó.

Mammón aseguró: "Van cinco personas que me dijeron en privado acá en Carlos Paz ‘Nazarena te ama, quiere verte, quiere tomar un café con vos, te quiere pedir disculpas’”. Sin embargo, señaló que ante las cámaras, su actitud cambia: "Pero después le prenden una cámara y dice otra cosa, tiene un discurso para el on y otro para el off".

Mammón destacó el respaldo de colegas como Gustavo Sofovich, Florencia Peña, y Andrea Rincón, mientras reflexionaba sobre su futuro en la televisión. Aunque recibió disculpas de algunos, aprendió de Peña la importancia de no tomarse nada personal.

Untitled design (1).png La ira de Jey Mammón contra Nazarena Vélez: "Me dieron repugnancia..."

La contestación de Nazarena Vélez

Después que Jey Mammón en “Socios del espectáculo” advirtiera que si “ella insiste” con tratarlo como pederasta, “se va a tener que atener las consecuencias, no tiene que ser gratis que alguien diga cualquier cosa”, haciendo alusión a una demanda legal, la mediática le contestó.

En Poco correctos (eltrece) Nazarena Vélez habló de su vida, amigos y relaciones, y se animó a tratar su visión sobre Jey Mammon. “Si eso a él le molesta, lo lamento muchísimo, pero nadie me puede decir lo que me pasa a mí. Me pasa y punto. Y no quiero seguir hablando del tema por él”, sentenció.

“Yo siento que cuanto más grande lo hace, menos lo beneficia a él, y acá la gente es amorosa con él”, agregó la artista que negó que le haya llegado alguna notificación. “No tengo ganas de seguir perdiendo energía. Lucho todos los días para ser feliz, porque cuando uno viene de una depresión tan grande (…) no es de un día para el otro. Tengo que luchar para salir adelante”, explicó.

“Todo lo que me baja yo lo esquivo y no tengo nada personal con él, pero sigo pensando que no está bien la relación de un menor con un adulto, y lo lamento profundamente por él. Lo entiendo, pero me pasaría con mi hermano o mi hijo, que estaría completamente en desacuerdo. Entiendo que le haya dolido por la amistad que teníamos, y esto me tiene tan consternada que no me lo quiero cruzar, pero le deseo lo mejor”, cerró Nazarena./NA y Ciudad.