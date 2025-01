La inesperada expulsión de Keila Sosa en Gran Hermano: ¿Qué pasó?

“Hoy pasó lo que se sabía que tarde o temprano iba a pasar”, anunció Santiago del Moro apenas comenzada la emisión del programa en la noche del jueves 2 de enero. El conductor indicó que “el reality no puede tener a alguien que no quiere jugar”.

Horas antes de la expulsión , la jugadora oriunda de Tigre lamentó tener momentos de mal humor a causa de extrañar a su familia y aseguró que ya no puede distraerse tan fácilmente. “Yo no soy esto”, declaró entre lágrimas .

Brian Alberto y Lourdes Ciccarone consolaron a Keila. “Yo no me voy a ir por la puerta giratoria”, declaró Kiki erróneamente sobre su futuro, aunque luego afirmó que la casa “le da ansiedad ” y que “extraña sus cosas”.

Keila también expresó que se siente que se está fallando a sí misma, a quienes la eligieron en el casting para ingresar la casa de Gran Hermano e incluso a las miles de personas que se presentaron para entrar al reality.

“Me siento encerrada. Me ahogo y no estoy bien. Quiero ver a mi hermanito, a mi abuela, quiero ver a todos. No sé qué hacer. No puedo conmigo, necesito ver a mi familia y estoy desesperada”, consignó Keila.

La decisión final de Gran Hermano

Del Moro comentó que la jugadora ha sufrido varios episodios de angustia y ansiedad a lo largo de su mes dentro de la casa y que luego de ofrecerle varias veces la posibilidad del abandono, ella siempre la rechazó. Por ello, llegó el momento de la expulsión.

Gran Hermano emitió un comunicado recordándoles a los jugadores todo lo que se exponían al ingresar a la casa. “Nadie dijo que iba a ser una tarea sencilla pero todos entendieron que, a pesar de los problemas que podían enfrentar, se trata de una experiencia única y irrepetible”, expresó el ojo que todo lo ve.

En el comunicado, Gran Hermano también se refirió a las constantes quejas de Keila: “En vos solo veo angustia y deseos de no estar más en mi casa. Eso, Keila, me angustia mucho a mí también”.

Finalmente, GH le comunicó: “Quiero que en este mismo momento te despidas rápidamente de tus compañeros y te dirijas a la puerta giratoria para abandonar la casa. Sin tus valijas. Más tarde te serán entregadas tus pertenencias”.

Keila y su emotiva despedida

Entre lágrimas, Keila les deseó a sus compañeros más cercanos que “lleguen a la final”. También pidió perdón si les hizo algo malo y reiteró que extraña profundamente a su familia, según publica Telefe.

