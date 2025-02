La hija de Chico Novarro le dejó un fuerte mensaje a Cecilia Milone.

La hija del reconocido artista se mostró molesta con la exposición mediática que tomó el tema y confirmó que su padre no quería ver a Milone en sus últimos días de vida y la envió a hacer terapia. Además, Novarro contó que la actriz y cantante intentó ingresar a la casa que Chico compartía con su esposa , Cristina, pero fue el propio artista quien le prohibió la entrada. Según su testimonio, Milone habría insistido hasta el cansancio en su deseo de verlo, pero él se negó a recibirla.

Qué dijo la hija de Chico Novarro sobre Cecilia Milone

“No pasaron ni dos años de que murió mi papá. Nunca fue un tipo mediático, yo aprendí eso. Ni yo ni mis hermanos lo somos tampoco. Todo lo que ella pueda decir con lo que a vos te pasa, está ok. Pero cuando la otra persona ya no está, no está bien. Incluso si pasaron 40 años más. Acá hay una mujer que es una viuda y que es mi mamá”, dijo Julieta, visiblemente molesta por las declaraciones de Milone.