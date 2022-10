La furia de Wanda Nara contra una emprendedora.

"Ahí me encontré con las personas que la acompañaban y hablamos para hacerlo, me dijeron que estaba la posibilidad de que nos etiquete, entonces me puse a armar un pedido grande, más de 100 mil pesos perdí ", agregó la mujer, lo que generó la furia de la “investigadora” de ¿Quién es la máscara?

“Estas avivadas me tiene un poco cansada. Yo cuando hago acciones de publicidad siempre firmamos un contrato. Y el pago se realiza en blanco y con factura. Cuando no existe esto y deciden mandarme cosas, yo no tengo nada que ver con la publicidad de un producto que no está pautado, ni tengo idea a quién y dónde dicen entregarme cosas”, escribió Wanda en una story de Instagram replicando el posteo de Ciudad Magazine.

“Esto generó a su vez una réplica del propio Etchegoyen, que hizo alusión al testimonio de la emprendedora y la supuesta falta de autocrítica de la mediática. “¡Wanda no haciéndose cargo del error de su entorno! Una emprendedora contó en Mitre Live que invirtió más de 100 mil pesos y lo perdió todo a cambio de nada. ¡Qué horror!”, escribió el periodista en Twitter. / Ciudad