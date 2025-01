La fuerte denuncia de Wanda Nara contra Icardi: videos sexuales, amenazas y exhibiciones grupales

Tras la declaración de Mauro Icardi ante la Justicia, Wanda Nara declaró vía zoom y rompió en llanto al referirse a la causa de amenazas, grabaciones no consentidas y extorsión que inició en contra del futbolista. La presentación se realizó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 23 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Norberto Luis Circo.

“Como mencioné en la denuncia, la verdad que tengo mucho miedo. Yo, primero, porque soy mamá de cinco chicos y, sobre todo, tengo tres hijos varones adolescentes que también presenciaron las amenazas. Amenazaba siempre con estas imágenes que él tenía. Él me hizo un montón de amenazas con este tema y con otros. Y a mí lo que me llevó rápido a denunciar es que todas las amenazas que él me fue haciendo las cumplió todas, en todas nuestras casas, que son bastantes”, declaró la conductora de Telefe. Y sumó que su círculo íntimo también tiene miedo de que el futbolista difunda las imágenes privadas de ella.