"La familia Ingalls": así luce hoy Melissa Gilbert, actriz que interpretó a Laura Ingalls en la serie

Si hablamos de series míticas de la televisión , no podemos obviar a " La familia Ingalls ". Esta entrega, la cuál cuenta con nueve temporadas, obtuvo un éxito internacional de gran magnitud. Para esta ocasión, te mostramos cómo luce hoy Melissa Gilbert, actriz que interpretó a Laura Ingalls .

La familia ingalls2.jpg Melissa Gilbert en "La familia Ingalls"

Desde temprana edad, ya se destacaba por su talento y versatilidad en diversos trabajos. En poco tiempo, obtuvo el papel de Laura Ingalls Wilder para la serie "Little House on the Prairie" (La familia Ingalls), tras superar un casting al que se presentaron otras quinientas jóvenes.