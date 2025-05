La ex novia de Alfa de Gran Hermano tiró munición pesada contra él y expuso su problema sexual

En las últimas horas, Delfina Wagner , ex novia de Walter "Alfa" Santiago , realizó un fuerte descargo contra él en sus redes sociales. Según se pudo leer, apuntó duramente contra el polémico ex participante de Gran Hermano , con quien mantuvo una relación en 2023.

“@alfa_walter_gh te pensás que porque salís en la tele y porque fuimos pareja podés hostigarme de la nada y bardear a mi familia”, comenzó la influencer. Y apuntó con todo y sin filtros: “ No eras tan guapo en la cama cuando ni se te paraba la pija y después te quejás de que te gorrié y te cambié por un morocho cumbiero que sí se le para, SOLTÁ VIEJO CORNUDO y dejame ser feliz que a vos no te debo nada”.

Posteriormente, la influencer pasó a justificar que la razón de decir libremente que le fue infiel al ex hermanito fue tan solo una “venganza”, ya que él también le había confesado una infidelidad.

Sin título (1).jpg El fuerte descargo de Delfina Wagner contra Alfa de Gran Hermano

“Y si digo que lo hice corneta es porque el tipo se cansó de gorrearme con cada puta que quiso, acá les dejé el nombre de una de ellas que no me va a dejar mentir, ella misma vino a contármelo y él me lo reconoció. A esta mina le decía que estaba conmigo por un acuerdo mediático y a mí, que ella era su manager. Mirá si no te voy a gorrear después de eso", se excusó.

“Encima todo el mundo piensa que yo estaba con él por plata porque flashan que tiene guita porque maneja un Mercedes cuando el tipo me pedía que me lleve hasta el jabón que iba a usar en su casa y por poco me pedía para las expensas del 2 ambientes prestado/alquilado en el que todavía vive”, denunció. / NA