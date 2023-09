La dura reacción de Wanda Nara cuando un seguidor cuestionó su enfermedad

La conductora y empresaria argentina Wanda Nara pasó un fin de semana en la playa junto a su familia y compartió fotos en las redes sociales. Durante su descanso, le brindó la oportunidad a sus seguidores de hacerle preguntas a través de las stories de Instagram . Entre las varias preguntas que recibió, una en particular la molestó. La pregunta de un seguido apuntaba acerca de la veracidad de su estado de salud, lo que hizo enfurecer a la rubia.

Un seguidor le preguntó a Wanda "¿Vas a contar cuál es tu problema de salud? Creo que también sirve para ayudar a otros que atraviesan lo mismo”. A lo que la empresaria respondió de manera breve pero significativa: "Sí, solo por eso" , acompañada de un corazón. Sin embargo, luego recibió una pregunta que claramente no le agradó: "¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?".

La modelo expresó su frustración diciendo: "Por suerte son pocos pero qué bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones. Simplemente aclaré una situación personal que expusieron y que se hizo pública, repito no por mí". Luego añadió: “Mucha gente, que por suerte es mucha y me quiere bien, quieren saber qué es y cómo estoy. Algún día contaré. Por gente como esta es que a veces dudo".