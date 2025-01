La decisión de Wanda Nara tras su separación de L-Gante que sorprendió a sus seguidores.

En medio de su reciente separación del cantante L-Gante , Wanda Nara tomó una polémica decisión sobre las publicaciones en su cuenta de Instagram , lo que no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales .

Conocé todos los ganadores Mirá los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Globos de Oro 2025

Ruptura amorosa Wanda Nara se separó de L-Gante: "Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión"

720.webp

Las palabras de Wanda Nara sobre su ruptura

“Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión. Hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”, expresó la mediática, tras haber protagonizado escraches contra su ex pareja Mauro Icardi.