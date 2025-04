L-Gante se mostró junto a Wanda Nara.

"Muy bien la pasamos, me recibieron, me cantaron el feliz cumpleaños ahí en vivo. Estuvo muy bueno. Estuvo presente", dijo el cantante de cumbia 420 de la mano de su pareja.

Por su parte, Wanda reconoció que estará al frente de MasterChef y aclaró: "Estoy de vacaciones más adelante arranco a grabar a mitad de año. Me voy a Italia a principios de mayo y después vuelvo a grabar la serie".

Sobre la restricción del uso de redes sociales, la mediática sostuvo: "No tengo ni idea cuando me la cierren veremos, no me la cerraron". Además evitó referirse a la millonaria demanda de la China Suárez y sobre su noviazgo con Elian aclaró: "Nunca nos separamos". / Primicias Ya