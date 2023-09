Kylie Jenner y Timothée Chalamet, ya no esconden su relación.

No son solo los aficionados comunes y corrientes quienes disfrutan del tenis de alto nivel en los Grand Slam , también las celebridades hacen acto de presencia en estos emocionantes eventos. Durante el US Open, las cámaras captaron las reacciones en tiempo real de varios famosos entre la audiencia.

Una de las parejas más recientes y comentadas de Hollywood, la influencer y empresaria Kylie Jenner , perteneciente al clan Kardashian-Jenner, se dejó ver en el US Open junto a Timothée Chalamet , estrella de películas como 'Dune' y 'Mujercitas'. En un video compartido desde la cuenta oficial del US Open en X, se puede observar cómo discuten emocionadamente los progresos del partido mientras Jenner acaricia el cuello de Chalamet entre los rebotes de las pelotas y las exclamaciones del público.

La activista y actriz de Netflix se une a la diversión

La conocida activista por los derechos de las personas trans y actriz de la icónica serie de Netflix, 'Orange is the New Black', Laverne Cox, no quiso perderse las emocionantes finales del US Open. Entre risas y sonrisas, Cox demostró su entusiasmo mientras disfrutaba de alguno de los emocionantes partidos disputados en el torneo.