De Gira

Katy Perry llegó a la Argentina y sorprendió al levantar un cuadro de Evita

La famosa cantante Katy Perry se encuentra en el país próxima a dar dos conciertos pero antes firmó autógrafos y sorprendió a sus seguidores.

Katy Perry llegó a la Argentina y sorprendió al levantar un cuadro de Evita.

Katy Perry llegó a la Argentina y sorprendió al levantar un cuadro de Evita.

Por Sitio Andino MuchoShow

La cantante Katy Perry, quien se encuentra en Argentina para presentar su gira "The Lifetimes Tour", sorprendió a sus seguidores al levantar un cuadro de Eva Perón durante su encuentro con fans. Este gesto se produce en un contexto especial, ya que la artista regresa al país después de siete años.

Katy Perry levantó un cuadro de Eva Perón

Pero entre saludos y flashes, un momento sorprendió a todos. Katy recibió de manos de uno de sus fanáticos un cuadro de Eva Perón, símbolo ineludible de la cultura y la historia argentina. La artista tomó el obsequio con una sonrisa brillante, posó gustosamente para las cámaras y agradeció el gesto rodeada de aplausos y vítores. “Gracias madre”, exclamó uno de sus seguidores en medio de la emoción y la algarabía, mientras la cantante realizaba su ronda de saludos.

Lee además
Santiago Motorizado regresa a Mendoza presentando su primer disco solista “El Retorno”
Regreso esperado

Santiago Motorizado regresa a Mendoza presentando su primer disco solista "El Retorno"
Revive El amor después del amor, el disco inolvidable de Fito Páez, con Toca Discos
Clásico del rock

Revive "El amor después del amor", el disco inolvidable de Fito Páez, con Toca Discos

La cantante se presentará el martes 9 y el miércoles 10 de septiembre. Hasta ahora, a diferencia de otros artistas internacionales, no logró agotar ninguna de sus dos presentaciones, cuyas entradas se pueden adquirir a partir de los $80.000.

Se espera que la cantante no solo presente su más reciente disco de estudio, "143", sino que un haga un show único y con una súper producción donde recorrerá todos los hits de su carrea como “Roar”, “Firework” o “Hot n Cold”. Fuente: Ámbito y Minuto Uno

Temas
Seguí leyendo

Crisis en La Voz Argentina: Telefe tomó una drástica medida por el bajo rating

La obra de teatro "Mi Casa" regresa a Mendoza después de triunfar en Nueva York

Emily Lucius fue acusada de lo peor y las redes sociales reaccionaron con furia

Lionel Messi y Charly García juntos: cómo fue el emotivo saludo entre ambos que se hizo viral

MasterChef Celebrity 2025: quiénes son los famosos que competirán en la nueva edición

Cosquín Rock 2026: grilla confirmada para un festival histórico en Córdoba

Murió Giorgio Armani, diseñador ícono de la moda italiana

Dónde ver el Mundial de Streamers: la competencia que emociona a toda la comunidad

LO QUE SE LEE AHORA
Crisis en La Voz Argentina: Telefe tomó una drástica medida por el bajo rating.
Preocupación

Crisis en La Voz Argentina: Telefe tomó una drástica medida por el bajo rating

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un grave accidente en Tunuyán

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Te Puede Interesar

Las críticas de Alfredo Cornejo a la estrategia de Milei tras perder en la provincia de Buenos Aires
Elecciones 2025

Las críticas de Alfredo Cornejo a la estrategia de Milei tras perder en la provincia de Buenos Aires

Por Florencia Martinez del Rio
La apicultura en Mendoza, un motor económico, educativo y ecológico fundamental de la región
EXPO APÍCOLA EN LAVALLE

La apicultura en Mendoza, un motor económico, educativo y ecológico fundamental de la región

Por Soledad Maturano
Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo
WHATSAPP FILOSO

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo

Por Cecilia Zabala