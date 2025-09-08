Katy Perry llegó a la Argentina y sorprendió al levantar un cuadro de Evita.

Por Sitio Andino MuchoShow







La cantante Katy Perry, quien se encuentra en Argentina para presentar su gira "The Lifetimes Tour", sorprendió a sus seguidores al levantar un cuadro de Eva Perón durante su encuentro con fans. Este gesto se produce en un contexto especial, ya que la artista regresa al país después de siete años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Katy Perry levantó un cuadro de Eva Perón Pero entre saludos y flashes, un momento sorprendió a todos. Katy recibió de manos de uno de sus fanáticos un cuadro de Eva Perón, símbolo ineludible de la cultura y la historia argentina. La artista tomó el obsequio con una sonrisa brillante, posó gustosamente para las cámaras y agradeció el gesto rodeada de aplausos y vítores. “Gracias madre”, exclamó uno de sus seguidores en medio de la emoción y la algarabía, mientras la cantante realizaba su ronda de saludos.

La cantante se presentará el martes 9 y el miércoles 10 de septiembre. Hasta ahora, a diferencia de otros artistas internacionales, no logró agotar ninguna de sus dos presentaciones, cuyas entradas se pueden adquirir a partir de los $80.000.

Se espera que la cantante no solo presente su más reciente disco de estudio, "143", sino que un haga un show único y con una súper producción donde recorrerá todos los hits de su carrea como “Roar”, “Firework” o “Hot n Cold”. Fuente: Ámbito y Minuto Uno