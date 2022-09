Kate Rodríguez denuncia que le robaron una fortuna del banco.

“Es muy tarde. Estoy intentando recuperar mi cuenta de Instagram porque soy víctima del ataque que han sufrido varias personas”, arrancó el audio la modelo.

Kate aclaró que “es por criptomonedas y mi cuenta es muy apetecible para ellos porque hay muchas mujeres y es un acceso rápido para venderles o estafar a otras personas usando el poder que tiene mi cuenta”.

“Ya mandé los respectivos mails a soporte pero es estresante porque no tienen nada que ver conmigo. Es un tema de criptomonedas que estuvieron minando mi computadora. Yo tengo una computadora muy potente, que es gamer, y estuvieron minando por ahí y no me di cuenta cuando se metieron en mi computadora y me sacaron las contraseñas. Me hackearon Twitter, Instagram, Facebook y todo”, cerró su mensaje Rodríguez. / Minutouno