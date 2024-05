image.png Justin Bieber anunció junto a Hailey que esperan a su primer bebé: ¡mirá las tiernas imágenes! Fotos: Instagram/justinbieber

El embarazo más esperado, por fin se confirma

Hailey había expresado su deseo de ser madre en una entrevista con The Sunday Times, donde reveló que la idea de ser madre la emocionaba hasta las lágrimas. Sin embargo, también manifestó sus temores sobre la presión mediática que enfrentaría su futuro hijo. En palabras de Hailey: "Sería mentira si dijera ‘oh, no me importa‘ [...] ustedes en Internet serían los últimos en enterarse”.