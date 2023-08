Julieta Prandi: "padecí a un juez que lejos de hacer su tarea, defendía al violento"

La modelo, Julieta Prandi , habló de la situación judicial que enfrenta con su ex marido, Claudio Contardi, hace casi 5 años. Como es de público conocimiento, Prandi logró terminar una relación en donde ella denuncia que vivió violencia física, psicológica y abuso sexual, por parte del empresario . En una entrevista reciente en el programa "Poco Correctos" de El Trece, la modelo habló sobre las dificultades que ha enfrentado desde que se separó de su marido en 2019.

La conductora está cansada de vivir un "martirio" mientras los tiempos de la justicia se siguen extendiendo previo a establecer una fecha de juicio oral para ponerle punto final a la causa contra Claudio Contardi. Recordemos que la causa penal, que involucra acusaciones de abuso sexual, ha pasado por diversas instancias, pero las apelaciones de Contardi ha retrasado el proceso y por este motivo aún no se ha podido fijar una fecha de juicio.

El empresario denunciado por violencia de género , no sólo enfrenta una causa penal, sino que también civil, aunque también tiene sus dificultades. Han pasado casi 5 años sin que se dividan los bienes, ni se liquide la deuda de alimentos adeudada desde 2019 ; desde que Prandi se separó ella se ha responsabilizado por completo de sus hijos. A esto se suma, el proceso de revinculación que la justicia obliga a los hijos de Julieta a ver a su padre, pese a que los menores han manifestado su negativa a reencontrarse con él debido a las experiencias de violencia que vivieron.

La modelo aseguró que la situación judicial que viene atravesando hace varios años ha sido especialmente agotadora y es justamente esa una de las estrategias de Contardi. En este contexto, la modelo expresó que pese a todos los inconvenientes que está padeciendo desde su separación, no va a frenar hasta obtener finalmente justicia y, de este modo, poder cerrar este doloroso capítulo de su vida.

"Yo necesito que esto se termine porque quiero cerrar este capítulo en mi vida. Yo soy mucho más que esto que me pasó. Esto es una desgracia que le ha pasado a muchas mujeres". "Tengo la suerte de poder contarlo y de poder estar viva defendiendo a mis hijos y protegiéndolos. Otras mujeres no tuvieron esa suerte", sentenció Julieta Prandi/Canal C y Caras.