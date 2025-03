Julieta Poggio vs. su peluquero: acusaciones, filtros y un escándalo inesperado.

Todo comenzó cuando el estilista compartió un video en sus redes sociales mostrando el nuevo look de Poggio . Sin embargo, poco después aseguró que la madre de la influencer lo contactó para exigirle que eliminara publicaciones en las que aparecía Coti Romero , ya que su hija no quería que su imagen se vinculara con la de la correntina.

Tras la versión del peluquero, Julieta respondió con dureza desde sus Instagram Stories . “Este chabón es lo más falso y trucho que hay. ¡No le crean nada de lo que sube!”, escribió con enojo. Pero lejos de quedarse callado, Verxelitaki contestó de manera contundente: “¿ Falso por qué? ¿Por no bajar a Coti Romero porque vos me lo pedís?”.

¿Julieta Poggio usa demasiados filtros?

Otro de los momentos más polémicos fue cuando el peluquero insinuó que Poggio recurre excesivamente a la edición digital. “Si dicen que no sos vos en los videos, no es mi culpa. Capaz están acostumbrados a verte con veinte filtros, y cuando te ven sin edición se confunden”, lanzó sin tapujos, según publica Primicias Ya.

Críticas y un momento de quiebre

Más allá de la pelea con su peluquero, Julieta Poggio también enfrentó recientemente duros cuestionamientos por su relación abierta con Fabrizio Maida. En el último programa de Rumis, la influencer no pudo contener la emoción y se quebró en vivo: “Es muy feo que me juzguen. Yo me abro con ustedes porque me gusta dar mi opinión, pero me están atacando demasiado”, expresó con la voz entrecortada.