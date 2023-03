Julieta de Gran Hermano: ya tendría su primera propuesta laboral

“Juliana y Maxi estoy segura de que siguen juntos, se notaba que eran genuinos”, comenzó relatando Julieta, previo al supuesto rumor que incluía a la ex participante: “Tengo un chisme de último momento, se armó un escándalo en la puerta de un boliche porque el señor Cone le dio la mano a una chica. Un escándalo en la puerta del boliche, todos presenciando el momento”.

“¿Solo por eso, porque le dio la mano? ¿Qué hizo?”, fue la consulta de Romina, que no paraba de reírse. “Fue un papelón, Romi. No sabés cómo se puso. Un papelón enfrente de toda la fila, llorando, gritando y enojándose con el Cone, bardeándolo. Se dice que se fueron por separado, fue mucho lo que ella se enojó y se tomó el palo. Él se quedó en el boliche, disfrutando la noche y no le dio cabida”, respondió Juli.

Las imágenes que se transmitían en vivo por Telefe la tarde del miércoles rápidamente comenzaron a replicarse en las distintas redes sociales, con comentarios tanto a favor como en contra de la participante, dando a entender que continuaba hablando de una persona que ya no estaba allí para defenderse.

Sin embargo, hubo uno de los comentarios que llamó la atención de muchos, y fue un tuit en el que se podía ver una captura de la imagen de Julieta frente al micrófono con los auriculares puestos y un texto que decía: “Cuando trabaje en Luzu”.

Rápido para recoger el guante estuvo Nico Occhiato, justamente el creador del canal de streaming, quien respondió al mensaje con una cara de felicidad con dos corazones en los ojos. La respuesta, mientras algunos la tomaron como una posible propuesta laboral en marcha, otros la tomaron como que él, al estar soltero, encontraba en Julieta a una mujer atractiva.

Fuente: Infobae.-