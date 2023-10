Joaquín Levinton habló de Charly García y criticó duramente a Nacha Guevara y Fabiana Cantilo

Recientemente, las declaraciones de Nacha Guevara y Fabiana Cantilo sobre la salud de Charly García causaron revuelo . Guevara lo describió como un "autómata", mientras que Cantilo denunció que no la dejan visitarlo y que el genio de la música nacional no puede caminar. Ante estos comentarios, el cantante de Turf, Joaquín Levinton, salió en defensa de Charly y desmintió estas afirmaciones .

En respuesta a los rumores sobre el aislamiento de Charly por su pareja, Levinton defendió a la novia del músico y dijo: "No, Mecha es divina, son una pareja divina. Lo que sí es que Charly García es bastante huraño, como siempre lo fue. Imaginate cómo hace para salir por la calle". Y más tarde agregó: “No sé qué andan diciendo pero no sólo hay Charly García para rato sino que también hay un disco nuevo ”, sostuvo ante la cámara de América.

El cantante de Turf fue directo al expresar su opinión sobre las críticas de Nacha Guevara y Fabiana Cantilo: "Me parece que es gente que no tiene la más mínima vinculación, no tienen noción de lo que pasa. No iban antes, no van ahora y no van a ir en el futuro a verlo. ¿Desde cuándo Nacha Guevara fue a visitar a Charly García?".

El último sábado, Nacha estuvo invitada a Ph, Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff y desde allí, la actriz y cantante dijo: “No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera. Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Así que no sé qué se ganó sinceramente. Ahora está muerto en vida, él no es él”./Infobae.