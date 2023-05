Jimena Barón reveló una inesperada anécdota durante un encuentro íntimo.

" En esa foto estaba soltera. En la época de 'La Cobra', nada. Nadie ", confesó Jimena Barón. Ante la curiosidad de Fernando Dente, quien indagó si la falta de relaciones se debía a ser selectiva, Barón explicó: " No tenía tiempo. Y después me pasaron cosas insólitas. Estuve seis meses sin nada ".

Fernando Dente, interesado en conocer más detalles, preguntó: "¿Qué te pasó? Decime una situación insólita". Sin embargo, Jimena prefirió no profundizar en el tema, generando intriga en el conductor. Ante la insistencia de Dente, sugiriendo posibles escenarios como enfermedades, Jimena respondió con una risa nerviosa y exclamó: "¡Ay, Fernando!", según publica Ciudad.

Finalmente, Barón accedió a compartir una anécdota particular: "Una vez, un chico se desmayó. Sí, se desmayó". Sorprendido, Dente relacionó esta experiencia con la fotografía anteriormente mencionada y bromeó diciendo que podía entender por qué el joven se había desmayado. Jimena respondió de manera divertida: "No, él no se desmaya. Porque se lo pedí a Dios".