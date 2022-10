Jimena Barón con nueva canción, ¿dedicado a Gianina Maradona?

Tras un largo parate, Jimena Barón volvió al ruedo con nueva canción . La expectativa por su nueva canción era mucha y la realidad es que a sus fanáticos, no los defraudó.

Pero hay algo más que hizo que el tema se repitiera una y otra vez en las plataformas: su picante letra. Al escucharla, es inevitable asociarla con la propia experiencia de vida de Jimena con su ex amiga , Gianinna Maradona .

Cuando la actriz lanzó 'La tonta' en 2017, luego de muchas idas y vueltas, le puso fin a su relación con Daniel Osvaldo y al mismo tiempo, se distanció de una de sus mejores amigas del medio: Gianinna. En ese entonces, se habló de algún tipo de relación sentimental entre la hija de Claudia y el ex futbolista, pero siempre la desmintieron.

En la araña, justamente, habla de eso cuando dice: "Quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que fue al final mi amiga la que tanto me quería... me engañaba, y yo confiándole tanto dolor. Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó".

El cierre es todavía más fuerte, pues la cantante sentencia: "Lo peor de la traición, es que nunca llega de parte de un enemigo. En cambio yo, te hice esta canción... Amiga".