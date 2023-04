Jimena Barón habló sobre la traición de Daniel Osvaldo y su amiga Gianinna Maradona

La cantante también explicó en detalle el contexto en que sucedió todo: "Había muerto mi viejo y, muy distinto a separarme, vi un día en televisión que mi pareja estaba con otra mujer haciéndose tatuajes de sus nombres, por ende, me di por separada. Realmente ella me ayudó muchísimo con esto" , aseguró sobre el importante papel que jugó Gianinna Maradona en su última etapa de relación, tal y como explica en la canción.

Tan solo dos meses después, pocas semanas luego del romance entre Osvaldo y Bora, comenzaron a circular versiones que indicaban que el jugador y Maradona habían sido vistos juntos en un boliche. La actriz se sintió descolocada ante aquella versión. "Voy a hablar con Gianinna y le pediré que me explique qué pasó", dijo Barón en ese entonces.

"Dalma y yo somos amigas hace mucho tiempo y ya hablé con ella, está todo bien", sostuvo Dalma. Sin embargo, algunos días más tarde, aparecieron fotos y videos en donde se la veía abrazada al futbolista, riéndose y disfrutando entre amigos en común, según publica Gente.

Sintiéndose traicionada, Jimena evidenció su dolor durante una invitación al ciclo de Mirtha Legrand. "Tuvimos un vínculo y una amistad por Dalma. Gianinna siempre fue la hermana de Dalma. Yo vivía enfrente de la casa de ella en el Tigre, la famosa casa de Tigre maldecida. Obviamente nos vinculamos un montón y ella me ayudó en un montón de cosas. Después hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda, y no tenemos más relación”, dijo por ese entonces.