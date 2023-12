Jey Mammon volvió al teatro y Lucas Benvenuto hizo un posteo demoledor Foto: TN









El regreso de Jey Mammon a los escenarios, con su nueva obra teatral en Carlos Paz, no estuvo exento de polémica. Lucas Benvenuto, quien previamente había denunciado al comediante por abuso sexual, reaccionó con un demoledor posteo en redes sociales.

Benvenuto compartió una foto vintage junto a Mammon, resaltando las edades de ambos en la imagen: "14 y 31". En un mensaje contundente expresó: "El daño que me hicieron nadie lo va a reparar", y luego lamentó vivir en un país donde "predomina la violencia y la corrupción". “El daño que me hicieron nadie lo va a reparar, pero quiero decirles algo: no me sorprende en un país donde en los medios predomina la violencia, la falta de respeto y la corrupción en todas sus formas... Que paguen para verlo...”, escribió en una de las publicaciones que hizo en sus historias de Instagram.

image.png Jey Mammon volvió al teatro y Lucas Benvenuto hizo un posteo demoledor Benvenuto reflexionó sobre dejar atrás el pasado y enfocarse en su propio crecimiento: "El año se está yendo. Y créanme que quiero dejar toda esa mier... atrás. No me importa que vuelva a trabajar. La vida sigue, al menos para mí". Concluyó con una lección de resiliencia: "Lo que no te mata, te hace más fuerte. Gracias por todo el apoyo que me dan".

Por otro lado, Jey Mammon, en medio del escándalo, habló de su regreso al teatro y su situación sentimental. En una entrevista para Mañanísima, aseguró: "Estoy de pie. Estoy ansioso por reencontrarme con la gente". Respecto a propuestas laborales, mencionó ofertas, incluida la conducción de Polémica en el Bar, pero mantiene contrato con Telefe.

Sobre su vida amorosa, Mammon, en tono humorístico, declaró: "¿A quién no le gusta estar acompañado? Pero mi vida es un quilombo". Sorprendentemente, le expresó su amor a Ricardo Canaletti en vivo. Aunque le informaron que Canaletti tenía pareja, Mammon no retrocedió: "No soy celoso"./TN