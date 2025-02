Jesica Cirio y el escándalo de Elías Piccirillo: acusaciones, separación y una deuda millonaria

En su conversación con Iavícoli , Cirio negó cualquier vínculo con los Hauque, familia relacionada con el caso: “Es mentira que conozco a los Hauque, no había ninguna relación entre las parejas”.

Además, rechazó las declaraciones de Francisco Hauque , quien la acusó de estar al tanto de los negocios de Piccirillo . “Me involucra en esto y no le va a salir gratis”, advirtió.

La modelo también dejó en claro que no cuenta con abogados, ya que no tiene nada que aclarar ni defenderse. “Mi buen nombre y honor solo se lo tengo que explicar a mi hija y a mis amigos”, afirmó.

l_1740473107_25923.webp

El vínculo con Martín Insaurralde

Consultada sobre por qué no realiza declaraciones públicas, Cirio fue contundente: “No hablo ahora frente a una cámara porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo”. Con esta frase, dio a entender que su testimonio anterior sobre el escándalo con Martín Insaurralde fue por pedido de su canal.

Por otro lado, Karina Iavícoli aseguró que Cirio está recomponiendo su relación con Insaurralde por el bienestar de su hija. Además, la periodista Paula Varela adelantó que la conductora podría emitir un comunicado en redes sociales en las próximas horas.

El caso de Elías Piccirillo: narcotráfico y deuda millonaria

El periodista Paulo Kablan reveló en A la Barbarossa (Telefe) que Elías Piccirillo reconoció ante un escribano una deuda de seis millones de dólares.

El escándalo estalló el 17 de enero, cuando la policía detuvo a una pareja con casi un kilo de cocaína y un arma de fuego. Según la versión oficial, se trató de un operativo por un posible caso de violencia de género. Sin embargo, la jueza a cargo detectó irregularidades y sobreseyó a los detenidos.

WhatsApp Image 2024-05-27 at 5.56.43 PM.jpg

El testimonio de Francisco Hauque, uno de los arrestados, expuso que el operativo habría sido un montaje orquestado por Piccirillo para no pagar su deuda. Ante la presión, el empresario reconoció la deuda públicamente.

La nueva investigación contra Piccirillo

Tras el sobreseimiento, se inició una investigación judicial liderada por el juez Sebastián Casanello. El abogado del acreedor de Piccirillo, Carlos Pousa, indicó que en la causa están involucrados efectivos policiales y el propio Piccirillo.

Además, sugirió que Jesica Cirio podría verse implicada debido a su supuesta participación en comunicaciones con su exmarido. Según Pousa, la modelo habría estado presente en reuniones clave, como una cena en el Palacio Duhau, donde se habrían discutido aspectos del caso, según publica TN.

Las próximas horas serán decisivas en esta investigación, mientras Elías Piccirillo enfrenta el riesgo de ser detenido por su presunto rol en este escándalo.