Javier Milei le respondió a Lali: "No sé quién es, yo escucho a los Rolling Stones"

Consultado al respecto de los dichos de Lali Espósito, el economista y actual diputado liberal, Javier Milei dijo con sarcasmo: “perdón, no sé quién es”, le respondió al periodista Jonathan Viale, por Rivadavia Rivadavia. Ante la negativa de Milei, Viale continuó indagando: “¿Cómo no sabés quién es Lali Espósito?. Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés?”. Y el flamante candidato a presidente volvió a ignorar su trayectoria: “Yo escucho a los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.