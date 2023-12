Jason Momoa y una declaración que entristeció a todos

Jason Momoa ha hablado sobre el futuro de Aquaman , su personaje estrella. En el marco del estreno de Aquaman and the Lost Kingdom , película que llegará a los cines el 20 de diciembre , el actor dialogó con Entertainment Tonight y expresó su incertidumbre acerca de los futuros proyectos del superhéroe en el Universo Extendido de DC.

En medio de los rumores que indican que esta secuela se trataría de su despedida como el legendario Rey de Atlantis, Momoa confesó: “No necesariamente quiero que sea el final... [pero] no creo que realmente sea una elección” .

“ La verdad es que, si al público le encanta, entonces hay una posibilidad”, dijo Momoa sobre la posibilidad de interpretar nuevamente al personaje. “Pero ahora mismo, digo, 'No parece muy prometedor'”, agregó.

“Amo a este personaje y [quisiera] interpretarlo durante mucho tiempo. Puedo ver a dónde me gustaría que fuera. Incluso en los próximos 10 años, hay muchas cosas interesantes que pueden hacer. Y disfruto del papel y del mundo. Entonces, quiero decir, todo depende de si a la gente le gusta”, confesó al respecto.

Aquaman.jpg Jason Momoa: "todo depende de si a la gente le gusta Aquaman".

Si bien puede que Aquaman no vuelva a estar en el DCEU, el intérprete no descarta la posibilidad de continuar en el estudio con algún otro personaje. “Si hay un lugar en su mundo para mí, me encantaría ser parte de ello. Esta es mi casa. Warner y DC son definitivamente mi hogar. Así que eso es todo lo que diré”, manifestó.

Fuente NA