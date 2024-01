Isabel de Negri de Gran Hermano: "Las Furiosas son cuatro pedorras".

“Yo no mandé a Sabrina”, aseguró la sommelier, olvidándose de sus actos.

“Mi palabra no tiene voz ni voto”, declaró Isabel cuando Gastón Trezeguet le recordó sus dichos sobre Catalina como médica pediatra.

“Careteabas y no te la bancabas frente a frente”, apuntó Sol Pérez contra la cuarta eliminada de la competencia.

“Yo todo el tiempo jugué y dije que iba a ser quién era. Sabía que las cámaras me seguían todo el tiempo. Si tiré agua caliente fue a propósito pero no fue para que se quemara”, sostuvo Isabel al rememorar sus actos contra Catalina.

La sommelier negó rotundamente que tenga una atracción sexual por Lisandro y afirmó que conformó una gran amistad con él.

“Fue vergonzoso lo que hiciste”, le dijo Eliana Guercio a Isabel con respecto al comportamiento que tuvo con Rosina, y Poggio recordó que trató a la uruguaya de “retrasada” en la casa.

“No quise usar la palabra retraso. Quise decir que me parecía inmadura”, se defendió la reciente eliminada.

“La gente tal vez no entendió mi juego. Las personas del grupo que yo no llamo Furiosas, son agresivas. Yo sí lo era, pero lo era de atrás”, declaró Isabel en el debate de Gran Hermano.

Ceferino Reato le señaló que “la gente valora la expresión de odio si es enfrente de otro” y que por eso condenaron su juego.

“Si yo me ponía a discutir cada agresión que recibía de ese grupo de cuatro pedorras probablemente más de una terminaba lesionada”, consignó Isabel, y añadió: “Voy a volver porque soy la Queen y después agarrate, voy a ir de frente mal”.

Ubfal sostuvo que no podía creer que Isabel hable en serio y expresó su lamento por todo lo que dijo en la casa.

Los cruces con Laura aumentaron y la sommelier sostuvo que “ella llegó para hacer show” a la casa. Santiago del Moro le recomendó hacerse cargo de las cosas que hizo.

Isabel entonces afirmó que quizás “el personaje la comió” pero señaló que también recibió duros tratos en relación a los comentarios que hicieron sobre sus hijos y los problemas íntimos que ellos tienen, según publica Telefe.

La reciente eliminada reiteró que “volverá recargada a la casa” y que Las Furiosas “le tienen terror” debido a la cantidad de veces que la nombraron cuando se fue.