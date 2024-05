Internaron a Emilia Mernes y crece la preocupación en el entorno de la cantante

Diseño sin título - 2024-05-07T083542.337.jpg Emilia Mernes continúa bajo observación médica.

"No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal", expresó visiblemente angustiada.