Indignación en Gran Hermano: ¿Furia cometió maltrato animal? 

En las imágenes que se viralizaron rápidamente en Twitter, se ve a Furia corriendo hacia una plataforma para agarrar un micrófono y cantar, cuando Arturo, en su afán de jugar, se le acercó y se enredó entre sus piernas. Lejos de seguir el juego del animal, la reacción de Furia fue apartarlo con el pie. "Eso es maltrato animal", aseguraron numerosos usuarios en la red social, y los comentarios de repudio no se hicieron esperar: "Se volvió cualquier cosa si esto no significa una expulsión directa", "¡No entiendo cómo no la sacan!", y "Es increíble cómo todo el tiempo le pasan información" fueron algunas de las declaraciones.