Hoy se entregan los Premios Oscar 2023: horario y TV

Además, cuatro de las cinco canciones nominadas al Oscar serán interpretadas en vivo sobre el escenario del teatro Dolby: Rihanna llevará “Lift Me Up” de la banda de sonido de Pantera Negra: Wakanda por siempre. Todo en todas partes al mismo tiempo tiene como candidata a “This Is a Life”, que será presentada por David Byrne, Son Lux, y la nominada Stephanie Hsu — Mitski no será de la partida —. Sofia Carson y la compositora Diane Warren subirán con la candidata “Applause” (de Tell It Like a Woman) y la favorita a llevarse la estatuilla, “Naatu Naatu” del film de Netflix RRR, llevará toda la exuberancia y el colorido de Bollywood a Los Ángeles. La que faltará a la cita será Lady Gaga — quien alzó el Oscar memorablemente gracias a “Shallow” de Nace una estrella —, quien no participará del número de su canción “Hold My Hand”, del film Top Gun: Maverick.