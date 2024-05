House of the Dragon: qué actores regresan y quienes abandonan la serie

La serie estará compuesta por 8 episodios que se estrenarán semanalmente con la presentación de un capítulo nuevo cada domingo. El último se estrenará el 4 de agosto.

“House of the Dragon” se estrena el próximo 16 de junio, y se podrá ver por la señal de cable HBO y por la plataforma Max

La segunda temporada de House of the Dragon llegará a Max el próximo 16 de junio.

Embed - House of the Dragon Season 2 | Official Trailer | Max