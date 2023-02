Hollywood: productores premian a "Todo a la vez al mismo tiempo"

En la gala de anoche, Tom Cruise recibió el premio honorífico que reconoce a un productor o equipo de producción por su extraordinario trabajo en películas; en tanto que también se alzaron con un galardón "Pinocho de Guillermo del Toro", entre los filmes animados, y "The White Lotus" en el rubro televisivo.

-Mejor película: "Todo a la vez al mismo tiempo".

-Mejor película animada: "Pinocho de Guillermo del Toro"

-Mejor serie de televisión-comedia: "The White Lotus"

-Mejor serie de televisión-drama: "El oso"

-Mejor miniserie: "The Dropout"

-Mejor película para streaming: "Weird: The Al Yankovic Story"

-Mejor película de televisión de no ficción: “Stanley Tucci: Buscando a Italia”

-Mejor programa de entretenimiento en vivo: “Last Week Tonight with John Oliver”

-Mejor programa de televisión de juegos y competencias: "“Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls”

Fuente: Télam