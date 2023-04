Hilary Swank anunció el nacimiento de sus gemelos.

La actriz Hilary Swank sorprendió a sus seguidores en el Domingo de Pascua al anunciar el nacimiento de sus gemelos a través de las redes sociales . En una foto en la que se la ve de espaldas con los bebés en brazos, la ganadora de dos premios Oscar confirmó el sexo de los pequeños y escribió: "No ha sido fácil. Pero nene (¡y nena!) valió la pena. ¡Felices Pascuas! Posteando desde el cielo".

La publicación recibió múltiples felicitaciones de famosos , entre ellos Lindsay Lohan y Kate Hudson . Aunque Swank no dio detalles sobre la fecha de nacimiento ni los nombres de los bebés, la noticia no sorprende a sus seguidores, ya que la actriz había anunciado su embarazo de mellizos en octubre del año pasado a través de las redes sociales.

hilary-swank-1544231.jpg

En aquel entonces, la actriz de 48 años había compartido una foto de su crecida pancita con el mensaje "Cooming soon... double feature" (próximamente doble función), confirmando así la noticia que había dado en el programa Good Morning America. "Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo, y lo próximo que haré será ser mamá. Y no solo de uno sino de dos. Es tan agradable poder hablar de ello y poder compartirlo", había dicho en esa oportunidad, según publica Caras.