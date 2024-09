Hallan muerto al hermano de Beatriz Salomón, quien buscaba su verdadera identidad

Según De Brito, la policía, acompañada por Daniel Salomón, hermano de Guillermo, se vio forzada a derribar la puerta del domicilio debido a la falta de respuesta de Guillermo durante varios días. El periodista explicó: "Hace tres días no contestaba el teléfono. Cuando lograron entrar, lo encontraron sin signos de violencia, tirado al lado de su cama" .

La situación conmocionó al entorno de la familia Salomón, ya que Guillermo había salido a la luz pública hace unos meses, alegando que podría no ser hermano de Beatriz, sino su hijo biológico. Esta revelación fue parte de una búsqueda personal para esclarecer su verdadera identidad, lo que generó una ola de repercusiones mediáticas.

Un misterio sin resolver

En una entrevista reciente, Guillermo contó cómo había comenzado a sospechar que su verdadera madre podría ser Beatriz Salomón. Según relató, durante una reunión familiar, el exmarido de la vedette, Alberto Ferriols, hizo un comentario que lo dejó impactado: “Yo me enteré de buena fuente de que Guillermo no es hermano de Beatriz, que es el hijo de Beatriz”. A pesar de la sorpresa inicial, el comentario fue minimizado por los presentes, pero no para Guillermo, quien comenzó a indagar más en su historia familiar.