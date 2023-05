Habló la mujer que protagonizó el video hot con Tomás Holder

En las últimas horas se hizo viral un video íntimo del ex participante de Gran Hermano , Tomás Holder . En las imágenes se observa al mediático manteniendo relaciones sexuales con una mujer. Ahora se conoció que la joven del video es @Aguztana, una influencer hot que vende contenido en OnlyFans.

A través de sus redes sociales la joven contestó preguntas de sus seguidores y se refirió a la viralización del video: "La verdad es que no esperaba que se viralizara. Me sorprende en la manera en la que se viralizó. Lo mandaron por WhatsApp y alguien lo grabó desde otro celular. Juro que yo no fui. Yo a todo mi material le pongo marca de agua".