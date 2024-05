Griselda Siciliani confirmó su romance con Luciano Castro: "Estamos re bien"

Embed

Un romance con historia

La relación entre Siciliani y Castro no es nueva. En 2007, ambos tuvieron un romance mientras estaban solteros, como recordó la actriz en el programa de Susana Giménez hace unos años. "Fue antes de Adrián (Suar), éramos muy jóvenes... Pero no quiero hablar porque a él no le gusta, es ermitaño el gordo, y lo quiero mucho. Fue una cosita, un romance, no es que éramos novios", reveló Siciliani en esa ocasión.