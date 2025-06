Gran Hermano ya tiene a sus cuatro finalistas: quién fue el último jugador eliminado.

Reality ¡Lo que faltaba! Una ex participante de Gran Hermano regresó al reality y dio vuelta todo

Por eso, la placa final quedó conformada por Eugenia, Luz, Selva, Santiago "Tato" y Ulises , es decir que uno de estos cinco no iba a poder meterse en la semifinal. Así, el público se mostró seguro con la última eliminación positiva de Gran Hermano 2024-25 y había un claro mano a mano apuntado en la casa de Telefe, aunque poco importó porque se dijeron las salvaciones de forma aleatoria.

Vinculado a lo que dijeron los fans de Gran Hermano en redes sociales, Eugenia y Selva fueron quienes picaron en punta para abandonar la casa entre los 5 participantes que quedaron nominados, por lo que Luz, Tato y Ulises no corrían peligro de irse . Al salvarse la santiagueña, todo apuntaba a que la uruguaya iba a ser eliminada y así fue.

Selva, la última eliminada de Gran Hermano

Minutos antes de las 23, el conductor reveló quién debía abandonar la casa más famosa del país. "Luz, Selva, cada una aportó lo suyo y por algo llegaron hasta acá", les dijo a las participantes. Instantes después, Santiago Del Moro abrió el sobre, mostró el resultado y la uruguaya quedó eliminada.

Luego de despedirse de sus compañeros, el 'Big' le dedicó a la humorista unas emotivas a la charrúa: "Selva, llegó el momento de tener que abandonar la casa. Hay muchas cosas que no me voy a olvidar: tu sentido del humor, tu sentido de la vida. Espero que te hayas sentido bien, que te hayas sentido tan feliz como me mostrabas que estabas y realmente fue un gustazo tenerte. Te deseo lo mejor, hoy y siempre".

Entre lágrimas, Selva expresó: "Gracias, Gran Hermano, gracias. He sido muy feliz en esta casa. Les deseo a todos los mejor y, Eugenia, quiero que ganes, mi amiga del alma. Gracias, me llevo esta casa en el alma, en el corazón".

