Gran Hermano: quiénes son los nominados de esta semana.

En el caso de Romina, esta noche le dedicó dos votos a Nacho, porque “es una persona que siempre me generó muchas dudas” y otro para Agustín , ya que se siente “más cómoda con otras personas”.

A su vez, Marcos le dio dos votos a La Tora y uno a Ariel, aunque no dio más motivos que el de no tener “tanta relación con ellos como con otros participantes”.

Gran Hermano: cómo votaron los participantes en la gala de nominación

Los votos de los participantes de Gran Hermano 2022 fueron los siguientes:

Romina : dos para Nacho y uno para Agustín.

Marcos: dos para La Tora y uno para Ariel

Agustín: dos para Daniela y uno para Julieta

Ariel: dos para Alfa y uno para Julieta

La Tora: dos para Camila y uno para Ariel

Alfa: dos para Ariel y uno para La Tora

Camila: dos para Lucila y uno para Nacho

Julieta (espontánea): tres para Agustín y dos para Ariel

Daniela: dos para Agustín y uno para Ariel

Nacho: dos para Daniela y uno para Camila

Alfa de Gran Hermano se declaró ante Camila: “Para el amor no hay edad”

El participante de Gran Hermano 2022 Walter “Alfa” Santiago confesó su amor para su compañera Camila y le dijo que “para el amor no hay edad”. Es que el hombre tiene 61 años y la joven, 21.

Alfa y Camila estuvieron acostados en la misma cama días atrás y, luego de algunos movimientos extraños debajo de la sábana, la voz de Gran Hermano les pidió que dieran el consentimiento si es que querían tener relaciones.

Esta vez, Big Brother le consultó a Alfa sobre sus intenciones con la mujer y luego habló con ella: "Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo".

"Me dicen: '¿pero vos no ves que es chica?'. Pero el cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años", siguió y luego se abrazó con la muchacha.

“Menos mal que no tenés cincuenta, porque sino perdías”, completó a modo de broma El fragmento fue reproducido en las últimas horas, pero corresponde a una charla que tuvieron ayer en el cumpleaños de Alfa.