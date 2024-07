Gran Hermano: quién es Bautista Mascia, ganador de la undécima edición del reality

Bautista Mascia.jpg Quién es Bautista Mascia, ganador de la undécima edición de Gran Hermano

Sumado a esto, abrió un comercio de alimentos y bebidas en la ciudad uruguaya de Pocitos junto a dos amigos, pero en paralelo lanzó algunos temas y fue sumando cada vez mayor popularidad, aunque logró hacerse famoso recién en diciembre de 2023 tras su ingreso a la casa de Gran Hermano, donde se mantuvo durante 209 días.

Antes de participar del reality más famoso, Mascia dejó preparado unos temas para mantener a sus fanáticos expectantes. La canción “Ya no me duele” fue lanzado cuando ya formaba parte del certamen. El uruguayo ya había firmado un contrato con Warner Music y es probable que su carrera en la música despegue mucho más ahora, con su exitoso presente.

Dentro del juego forjó una amistad muy fuerte con Martín Ku, Lisandro Navarro y Nicolás Grosman, a quienes protegió hasta el último momento. Incluso optó por sacrificarse él mismo, antes de traicionar a un amigo. Esta acción, conmovió a todos y logró conectar con gran parte de la audiencia.

A Bautista no le faltó nada. También fue protagonista de una historia de amor con Denisse González, con quien se reencontró en el segundo ingreso de la participante y “se casó” en la falsa boda que propuso la producción. Se enamoró de la participante y se mantuvo fiel a sus sentimientos.

Cómo fue su presentación antes de entrar a Gran Hermano

Bautista Mascia contó que era inquieto en el video de presentación del reality. “Yo no me considero Tincho para nada. Me considero un Tincho evolucionado. Soy una persona muy inquieta. Me dediqué mucho tiempo a la música y ahora tengo una carnicería”, había detallado.

“Hice mucho atletismo y lo último que hice fue jugar un mundial de rugby en África. No soy problemático, tengo amigos que me hice en el rugby con los que arranqué agarrándome a trompadas en la cancha. Me sale muy mal falsear cosas. Quiero que mi vieja vea el programa y diga: ‘Estoy orgullosa de mi hijo’”, aseguró el campeón de la última edición de Gran Hermano. / NA