Gran Hermano: por qué no hubo gala de eliminación.

Luego que se postergara la gala de eliminación de Gran Hermano, los fanáticos del programa dieron a conocer sus hipótesis en las redes sociales sobre por qué tomaron esa decisión.

Por caso, una de las que más fuerza tuvo fue la de que Telefe eligió el lunes, ya que El Trece lanzará un nuevo ciclo, por lo que buscará hacerle competencia.

La segunda temporada de El hotel de los famosos, que tuvo un gran éxito en el pasado, puede ser una amenaza para GH, que lidera el rating desde su debut en 2022.

Además, en las próximas horas, los participantes de Gran Hermano se enfrentarán en el “Desafío del auto” para ganar un vehículo 0 kilómetro.

Julieta engañó a Gran Hermano para conseguir una pool party y las redes sociales la delataron

Julieta Poggio cumple 21 años el próximo lunes 9 de enero y aprovechó para hacerle un pedido a Gran Hermano en el confesionario: quiere realizar un festejo de cumpleaños con una pool party, globos, espuma y una corona como accesorio.

“Quería venir a hacer negocios con vos”, le dijo la participante a Big Brother. “Dado que no quedé nominada, se viene mi cumple, es el lunes 9 de enero. Yo nunca te pido nada y yo amo mi cumpleaños. Me encanta festejar mi cumple”, comenzó la actriz.

“Cumplo el 9 de enero y nunca hay nadie para festejar mi cumpleaños. Están todos de vacaciones. Es muy frustrante, siempre quise festejar mi cumple y no puedo. Siempre tuve la ilusión de tener una pool party, pero ¿qué pasa? Nunca tengo invitados y tampoco tengo pileta. Sería como mi sueño frustrado. y esta es la primera vez donde vivo en una casa con pileta y aparte invitados no van a faltar porque van a estar obligados a venir, y no creo que tengan nada mejor que hacer”, agregó. “¿Qué decís? Lo vengo a hablar con tiempo así tenés tiempo de pensarlo”, le dijo.