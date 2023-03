Gran Hermano: con qué exjugadores Romina ya no quiere tener relación.

En el tramo hacia la final de Gran Hermano , luego de cuatro meses y medio de encierro, y tras haber convivido con 19 jugadores más dentro de la casa, Julieta habló con Camila y le reveló con quiénes de sus excompañeros de la casa no tendrá relación una vez que vuelva a su vida rutinaria.

Embed

“Yo por ejemplo, con Coti no me interesa tener ni la más mínima relación porque con el odio que me habló ese día… ¡No entiendo lo que quiso hacer! Nos hizo las espontánea a mí y a Dani. Y encima se fue Dani y saltó todo esto (haciendo referencia a la pelea que tuvieron), y lloraba cuando se fue Dani”, recordó Poggio.