Gran Hermano: Nacho le prometió a Thiago un festejo especial para Año Nuevo.

Desde los primeros días de convivencia, la química entre Thiago Medina y Nacho Castañares quedó en evidencia para el público de Gran Hermano . No solo a través del humor y las bromas que suelen hacerse, sino que también se han apoyado mutuamente por el dolor de haber perdido a sus respectivas madres. Y para un buen número de usuarios de las redes sociales, esa buena onda fue tomada como la posibilidad de que surja un romance.

A pesar de que el joven oriundo de González Catán tuvo una relación con Daniela Celis, quien pelea para reingresar a la casa en el repechaje de este lunes 26, los fanáticos de "Nachiago" -así bautizaron a la dupla en las redes- no pierden las esperanzas. Sobre todo, por lo que se prometieron en el festejo de Navidad.

Un detalle no menor es que desde que regresó a la competencia gracias a la votación de sus compañeros, Juliana Díaz no deja de filtrar información sobre el mundo exterior, algo que le valió una triple sanción pero, hasta el momento, no hizo que se detuviera. Y entre todas las cosas que contó, expuso el fanatismo que genera "Nachiago", algo inesperado para quienes permanecieron aislados desde el inicio del programa.

En la fiesta del viernes 23, mientras Nacho y Thiago bailaban, la santafesina le dio a entender a Maxi, su pareja, lo que se rumorea fuera de la casa y disparó: "Te juro que, si llega a ser así, me da miedo". Si bien el cordobés se limitó a negar con la cabeza, en el plano virtual no cayó bien el comentario de la última participante en entrar a la casa que, dado lo que pasó en las últimas horas, tiene grandes chances de convertirse en la próxima eliminada, ya sea por decisión de la producción o del público.