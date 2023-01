Gran Hermano: Maxi Giudici confesó su fantasía sexual.

“Pero si te gustan los tríos y sos celoso, ¿cómo es? ¿Tenés que elegir quién y estar muy consensuado?”, quiso saber Estefi Berardi. “El trío que hablamos con ella está todo bien”, respondió Maxi. “Ah, porque vos querés mujer”, le señaló Molinari. “No, acá yo me voy a defender, porque yo no dije nada. Solo dije: me parece bien. Lo que me planteó ella, me parecía bien, no me genera celos”, respondió el cordobés.