Gran Hermano: Martín Ku recibió una triple sanción por romper el reglamento.

"Las circunstancias me obligan a repetir que el líder tiene que mantener en estricto secreto su intención de salvar a alguien de la placa. No puede tampoco pedir consejos ni pedir la opinión de los demás para facilitar su decisión ", dijo Gran Hermano.

"Martín, una vez más te informo que no has respetado estas normas elementales. Te he visto hablar con más de un compañero y especular sobre cuál sería tu mejor elección. Esta decisión no debe ser consultada con nadie", sumó.