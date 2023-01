Gran Hermano: Marcos es el nuevo lider y tendrá inmunidad.

A pocas horas de que se viva una nueva gala de eliminación en Gran Hermano , Marcos se convirtió en el nuevo líder de la semana (y por primera vez) y no podrá ser votado por sus compañeros para quedar en placa. Además, el participante tendrá la posibilidad de salvar a uno de los nominados.

“Yo me sorprendí de las últimas actitudes que tuvo Coti. Me molestó que las cosas tenían que ser como ella quería. Por el ejemplo, el Cone se iba a dormir y ella se iba a despertarlo igual. Yo le decía ‘está durmiendo’ e iba igual y lo jodía”, comenzó diciendo el joven en el ciclo de América.

“Eso me molestó porque no lo dejaba un rato tranquilo. Queríamos tomar mate y no podíamos porque estaba ella”, agregó, dejando en claro que la correntina interfería en su vínculo de amistad con el exhermanito.

“Quería hablar con Cone y tampoco se podía porque estaba ella. Eso me molestó y fue un poco lo que hizo que nos alejemos. Pero, obvio, que está todo bien con él. Me llevo la mejor”, cerró Thiago, sincero. / Ciudad