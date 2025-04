Gran Hermano: luego del "accidente sexual", se separaron Jenifer Lauría y Giuliano Vaschetto.

“ Con Nano ya no estamos juntos . Él decidió tomar otro camino y, aunque fue difícil al principio, entiendo que así tenía que ser”, expresó la ex del jugador de fútbol Ricardo Centurión .

Cierre con gratitud y mensaje de fortaleza

“No lo veo como un fracaso. Reconozco que no fue fácil, que el adiós llegó de maneras que no esperaba, pero hoy me doy cuenta de que las separaciones, aunque duelan, también son necesarias”, continuó su reflexión.

Finalmente, Jenifer Lauría cerró su mensaje con esperanza: “Hoy me elijo, me abrazo y sigo adelante, agradecida por lo vivido pero lista para lo que viene. Gracias por el respeto y el cariño”.