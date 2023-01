Gran Hermano: las chicas encararon a Alfa por su relación con Camila.

Lucila , Romina , Daniela y Julieta no están a gusto con la cercanía que tiene Camila con "Alfa" Walter , por lo que dialogaron de manera muy picante sobre el tema, tratando de descubrir si se trata de una amistad, una figura paterna, algo más o una estrategia para jugar adentro de la casa de Gran Hermano .

"Yo no le creo nada. Lo siento, la gente me va a juzgar", opinó La Tora en su charla con las chicas, mientras que la cantante se encontraba tomando mate a solas en el patio.

"Es como que le contó lo del papá a Alfa y que ella no lo puede superar. Como que espera que llegue el papá. Es medio raro" , acotó Romina.

"Pero boluda, a veces se le pone corte beboteo al lado de Alfa cuando supuestamente se acuerda del padre. El otro día se puso perfume y él se hacía el que lo olía, ahí ella le decía 'ay, Alfa, me vas a dar un beso'. Otro día también pasó lo mismo con lo de las camperas, con las remeras. Es rarísimo. También se le sienta al costado con el... no, mejor no quiero decir nada", contestó la oriunda de Berazategui.