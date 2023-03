Gran Hermano: la verdad sobre la relación de la Tora con su madre.

En uno de los informes, se la pudo ver a Lucila muy nerviosa e "indignada" con su madre por los dichos que hacía cuando hablaba con los otros jugadores, a tal punto que en una ocasión la llevó a la pieza y le pidió expresamente que se "callara" para que no la "perjudicara".

Por lo que dio a entender Gladys, si bien hace más de cinco años que no conviven, ambas tienen un buena relación y ella suele ayudarla con las compras: "La veo todos los días, la voy a buscar cuando sale de trabajar, le hago las compras cuando ella no llega. Este fue el primer año nuevo que no estuvimos juntas", reveló. / Telefe