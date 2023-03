Gran Hermano: La Tora habló sobre el maltrato hacia su mamá.

En su relato, la exconsursante dejó en claro que no le gustó para nada la decisión que tomó la producción semanas atrás, cuando entraron parientes de los jugadores al reality. “ Me llegó de repente y estaba obligada a convivir con ella ”, dijo mientras se confesaba con Santiago del Moro , y admitió que su madre la sacó del personaje con el que ella había elegido jugar.

“ Yo elegí vivir con personas desconocidas, no conocidas, como mi mamá ”, expresó La Tora ante la consulta del conductor del programa sobre las actitudes que ella tuvo con Gladys dentro de la casa. Sin embargo, también señaló: “Eso no significa que la ame más o menos. Es la mujer que más amo ”.

Luego, Lucila expresó varias de las palabras que le había dicho días atrás a Rodolfo, el papá de Nacho Castañares, sobre su vínculo con su progenitora. “Yo vivo sola desde los 23 años. No elegí convivir con ella, ni con mi papá. Tampoco exponerla en Gran Hermano”, contó ella sobre su pasado ante los analistas del certamen.

“Me comporté tal cual como soy yo, sin caretearla”, lanzó sin filtros. Sin embargo, Sol Pérez-una de las panelistas- le dijo que persiguió a su mamá al impedirle opinar de ciertas cosas que ella sabía que son mal vistas en el afuera, como por ejemplo, hablar sobre los cuerpos ajenos. “ Yo la cuidé, que es distinto”, manifestó La Tora con seguridad.

Las situaciones de desprecio de La Tora hacia Gladys en “Gran Hermano”

Desde que Gladys ingresó a la casa, junto al resto de los seres queridos de los participantes, quedó en evidencia el desprecio de su hija hacia ella. Lo cierto es que se siente avergonzada por su mamá, a pesar de que no tiene motivos para estarlo.

Cada vez que su mamá expresaba una opinión o un comentario sobre algún tema, La Tora le pedía que se callara o que se retirara del lugar, ya que consideraba que sus dichos la iban a “perjudicar”. Sin embargo, lo que terminó perjudicándola, e incluso sacándola de Gran Hermano, fue el destrato hacia su progenitora.

Una de las situaciones violentas ocurrió en una de las habitaciones, cuando la concursante le hizo un pedido insólito a Gladys. “Escuchame una cosa, cuando dudás, si alguien habla de algo, no digas si intuís bien o mal... ¡Te callás la boca! Mirá para otro lado, no respondas porque me perjudicás a mí”, le dijo.

Y agregó: “En serio te estoy hablando, escuchá. ¡Por el placer de escuchar a la gente! ¡Dejá de acotar! ¡En serio te estoy hablando! Me vas a perjudicar”. / TN