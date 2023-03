Gran Hermano: la pelea entre Romina y la Tora por el queso rallado.

Algunos participantes de " Gran Hermano " llevan más de cuatro meses aislados y viviendo en comunidad, algo que hace que las ánimos no estén en su mejor momento. Si bien el final está muy cerca y la producción confirmó la fecha para el 27 de marzo, Romina y Lucila La Tora , una de las candidatas para abandonar la competencia de PlutoTv, protagonizaron una acalorada pelea, esta vez por un insólito alimento para acompañar las comidas: el queso rallado.

El conflicto estuvo en el uso que le dan al producto, ya que no abundan las opciones en la actualidad. La entrada de los familiares hizo que sean más personas para comer, algo que se nota en la compra semanal del supermercado. A pesar de que son las últimas horas de Rodo y Valentina en la casa, tras la extensión de su invitación, la tensión se volvió a adueñar del reality de Telefe.

Mientras Lucila La Tora de "Gran Hermano" se encargaba de lavar los platos, mantuvo una seria conversación con Nacho, su pareja. Mientras recordaban un cruce de minutos atrás que las cámaras no tomaron, mencionó: "Yo prefiero poner queso rallado en un plato para que se sirvan todos, por si alguien quiere repetir. Esto es mejor que guardarlo para un chipá, que ya tiene sabor, además”.

“Como siempre manda ella. Acá todos somos dueños de todo por igual”, completó con notable malestar. A pesar de esta queja, no es una novedad la tensión entre Romina de " Gran Hermano" y Lucila La Tora, incluso en las últimas horas hubo un reclamo de la ex diputada para sus compañeros. "El día que yo estaba durmiendo, que me levanté, estaban teniendo relaciones. Yo escuchaba los ruiditos", completó la madre de tres hijas a su gran amiga, Julieta Poggio.