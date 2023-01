Gran Hermano: la charla de Romina y Julieta que puede romper el grupo con Daniela.

“Ella me dijo ‘Thiago quería estar en placa porque no quedó como líder’”, le explicó la actriz a Romina, que le respondió “yo tengo un pensamiento, no importa”. “Tratá de no decírselo porque se va a armar quilombo. Vos no te lo aguantás, yo te conozco”, le pidió Julieta a Romina.